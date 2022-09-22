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Нельзя исключать нападение Венгрии на Украину, - Загребельская | Без цензуры Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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За что Венгрия так не любит Украину? Почему Путин стал лучшим товарищем Орбана и стоит ли готовиться к нападению Венгрии и обороны Закарпатья, на которое так ласково смотрит Будапешт?

Смотрите в очередном выпуске цикла международных обзоров от Богдана Буткевича и Агии Загребельской в ​​Без цензуры на Цензор.НЕТ.

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Напомним, Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за обеспокоенности взяточничеством в Венгрии.

Министр, ответственный за использование средств ЕС, Тибор Наврачич заявил, что Венгрия готова выполнить все свои обязательства перед Европейской комиссией, чтобы получить около 7,5 млрд евро, выделение которых планируют приостановить.

Кабинет министров Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется привлечь более 40 миллиардов евро финансирования ЕС до 2027 года.

В то же время, Виктор Орбан и его министры продолжают продвигать в Европейском союзе пророссийские заявления.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    та да. а з боку Альфа-Центаври там часом не готують напад на Шепетівку? може готуватися про всяк випадок мешканцям?
  • Amber
    Все вірно сказано , бо виключати нічого не можна 😠
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    та ні, все правильно - дибілів треба знати
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