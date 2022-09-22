Нацгвардиец "Иглой" сбил вертолет Ми-8 во время налета авиации РФ на Запорожье. ВИДЕО

На Запорожском направлении нацгвардиец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".

Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли".

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НГУ обнародовала также соответствующее видео.