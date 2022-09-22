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Нацгвардиец "Иглой" сбил вертолет Ми-8 во время налета авиации РФ на Запорожье. ВИДЕО

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На Запорожском направлении нацгвардиец сбил российский вертолет Ми-8 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"22 сентября военнослужащим Национальной гвардии Украины во время налета авиации противника на Запорожском направлении был сбит вражеский вертолет Ми-8 из ПЗРК "Игла".

Наши защитники уверенно продолжают уничтожать врага по всем направлениям и освобождать украинские земли".

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НГУ обнародовала также соответствующее видео.

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Топ комментарии

  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Русским оккупантам



    Как вы будете драпать, суки!

    Все бросая и все кляня,

    Патетично ломая руки -

    "А меня-то за что, меня?

    Ну какой я, к херам, агрессор?

    Я ж не Путин и не Шойгу!

    Я ж не доктор и не профессор -

    Что я знаю и что могу?

    Мне ваще что хохлы, что греки!

    Разбирать их - не мой, блин, труд!

    Мне ж сказали - Крым наш навеки!

    Кто же знал, что опять наврут?

    Мне сказали - и я, не споря,

    Верил в новые рубежи!

    Я ж все продал, чтоб жить у моря!

    И куда мне теперь - в бомжи?!"

    Как вы будете бить друг друга -

    Локтем, когтем, бедром, багром,

    Дочь - мамашу, супруг - супруга,

    На последний спеша паром!

    Рвать одежду, топтать упавших,

    Биться мордами о забор

    С обреченностью проигравших,

    Осознавших свой приговор,

    Как вы будете лезть на стенку,

    Получая прикладом в лоб,

    А очнувшись - зубрить Шевченко,

    Чтоб опять на колени - хлоп!

    Но не пустят рабов до рая,

    Сколько вы ни лижите плеть,

    Лишь потыкают берцем с края

    И презрительно бросят: "Геть".

    Ну а тем, кто в одном исподнем

    Все ж сумеет прорваться в порт,

    Чтоб по скользким от крови сходням

    На последний взобраться борт,

    Только более будет тяжко,

    И не от тесноты кают,

    Просто рушащаяся Рашка -

    Это очень плохой приют.

    Вам от бублика выйдет дырка,

    А возможно - и в голове,

    Вас поучит еще Кадырка

    Шариату в своей Москве.

    А считавших, что только яйца

    Круче русской блатной души,

    Приспособят пахать китайцы

    Целый день за стакан лапши.

    Да и собственные бандиты,

    Раздражительные весьма,

    Будут очень на вас сердиты.

    После - голод, зима, чума...

    В виде всем подлецам науки,

    Завтра вашему - быть таким,

    И за вас не впряжется, суки,

    Даже Асад и даже Ким.

    Пусть хоть всех вас затравят псами

    Иль утопят в дерьме параш,

    Заслужили вы это сами,

    Всей страною вопя: "Крым наш!"

    Ибо подлости - нет прощенья!

    Заслужил - что купил, то жуй! -

    Не один лишь тиран отмщенье,

    Но и каждый его холуй.

    Все получите честь по чести,

    Вас ничто уже не спасет.

    А в бомжи или в грузы 200 -

    Это, суки, как повезет.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Виконавцю-респект...
  • Дмитрий Величко f50a5c94
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