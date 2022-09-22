СБУ показала кадры с обмена украинских военнопленных в Черниговской области. ВИДЕО
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Служба безопасности Украины показала кадры с обмена украинских военнопленных, состоявшемся 21 сентября в Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Это событие растрогало всю Украину. Многие люди работали над тем, чтобы наши Герои наконец вернулись домой. Это без преувеличения – исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как именно происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали - о них не забудут и обязательно вернут домой.
И мы будем сражаться дальше, пока не освободим каждого, кто до сих пор находится в плену, и не отвоюем последний клочок нашей земли!" - говорится в сообщении.