Последний бой грузинского добровольца, героя Мариуполя полковника Бахвы Чикобава. ВИДЕО

Инструктор полка "Азов", участник боев за Мариуполь Георгий Купарашвили рассказал о последнем бое героя Мариуполя полковника Бахвы Чикобава.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Когда мы видели, как Бахва ведет боевые действия, мы просто гордились им", – отметил Купарашвили.

"Нас перебросили в центр города. Там был прорыв, надо было уничтожить технику противника. Сначала Бахва, как лучший специалист по уличным боям пошел первым с группой из 25 человек для сдерживания этого прорыва... Шел бой в центре города, были танки, БМП, в первый день мы их отбили, сражались за каждый сантиметр. Бои шли во дворах...", - вспоминает он.

По словам Купарашвили, они продолжали бои с танками противника, несмотря на отсутствие оружия, необходимого для поражения техники.

Сам Купарашвили в тех боях получил ранение, а Чикобава обеспечил его эвакуацию.

"Там остались Бахва и два "Азовца", - добавляет он.

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Купарашвили напоминает, что Чикобава героически бил по танкам противника из гранатомета. Погиб он также героически, пытаясь спасти бойцов "Азова".

"Они (бойцы "Азова". - Ред.) попали в окружение, и Бахва с еще одним "Азовцем" побежали их спасать. Это было где-то метров 300 от той позиции, где он находился. И когда он забежал во двор, он ребят вытащил, но сам уже не вышел. Его расстреляли в упор", - отметил Купарашвили.

Полковник Бахва Чикобава – офицер грузинской полиции, экс-командир спецназа из Самегрело, глава регионального отделения специального назначения из Самегрело-Земо Сванети ГУ МВД Грузии. Инструктор батальонов "Донбасс" и "Азов".

Ранее сообщалось, что грузинский доброволец Бахва Чикобава погиб, героически защищая Мариуполь.