Более десяти единиц боевой техники затрофеили бойцы батальона "Карпатская Сечь" во время "плановой перегруппировки" армии РФ на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" захватили в исправном состоянии более 10 единиц вражеской боевой техники во время украинского контрнаступления в Харьковской области.