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27 российских военных грузовиков въехали в Мариуполь в первый день "референдума", - Андрющенко. ВИДЕО

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В Мариуполь 23 сентября, в первый день "референдума", въехало 27 российских военных грузовиков, часть из которых загружена оккупантами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"27 тяжелых военных грузовиков въехали в Мариуполь. Двигаются в середину города, часть нагружены. Так в Мариуполе начался первый день спектакля "референдум". Правда, похоже на свободное воеобразение горожан?" – заметил он.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Напевне "масовку" для телекамер пропагандонів готують
  • Senator 0eaca536
    Город разрушенный под ноль будет кукарекать...типа руины тоже голосуют за майзолейных баранов🦍🦍🦍
  • Артм Воронцов
    розїздились.... хаймарси це виправлять.....
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