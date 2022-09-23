"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - недовольных мобилизованных россиян успокаивают на сборном пункте. ВИДЕО
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Мужчинам говорят, что они будут "на службе" до конца "спецоперации".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Один из военных рассказывает мобилизованным о том, что им будут выплачивать зарплату как контрактникам, а также присвоят звание "ветеран боевых действий".
Также он заявил, что они будут находиться на службе до конца спецоперации.
"Рот закрой!... Вы все военные, мужики. Все, игры закончились, вы все военные", - сказал военный.