Жители оккупированной Снегиревки вышли на митинг против псевдореферендума. ВИДЕО

Горожане вышли на акцию с украинскими флагами и заявили о своем протесте против действий российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения "референдума" в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снегиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", - подчеркнули жители Снигиревки Николаевской области.

Они призвали жителей близлежащих временно оккупированных территорий Снигиревской ОТГ не ходить на так называемые "референдумы", которые устроили российские оккупанты.

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