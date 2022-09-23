Жители оккупированной Снегиревки вышли на митинг против псевдореферендума. ВИДЕО
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Горожане вышли на акцию с украинскими флагами и заявили о своем протесте против действий российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Мы, жители Снигиревки, сегодня собрались на акцию протеста по поводу незаконного проведения "референдума" в городе Снигиревка и близлежащих селах. Снегиревский край всегда был Украиной. Был и будет Украиной. В Российскую Федерацию мы никогда не хотели и не будем хотеть", - подчеркнули жители Снигиревки Николаевской области.
Они призвали жителей близлежащих временно оккупированных территорий Снигиревской ОТГ не ходить на так называемые "референдумы", которые устроили российские оккупанты.