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Воины ССО Азов приветствуют освобожденных из российского плена побратимов: Мы вдохновлялись вашей стойкостью. ВИДЕО

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Подразделения ССО Азов из разных городов Украины поздравили своих побратимов, освобожденных из российского плена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграм-канале ССО Азов.

В сообщении говорится: "Командиры Азовских подразделений поздравляют с возвращением побратимов из полка "Азов"!

Обращение к освобожденным из плена азовцам записали командир 2-го батальона и бойцы ССО АЗОВ Киев, командиры 98-го батальона ТРО "Азов" Днепр и ССО АЗОВ Харьков.

Свобода героев "Азовстали" - это уже одна из наших побед. Продолжаем борьбу за освобождение защитников Мариуполя, пока не вернется каждый из стальных воинов".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Хлопці пережили неймовірні тортури.
    Вони реально мученики.
  • Перехватчик
  • Павло ШОвте
    Вчора в фб було багато дописів про тих, кого не обміняли з Азовсталі. Від родичів, дітей. Не можна знімати це з інформаційної повістки.Треба фото і імена тих хто в полоні, повернули самих «медійних», українському суспільству треба пам'ятати про українських військовополонених. Нагадування про них владі і міждународним організаціям не буде зайвим.
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