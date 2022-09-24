Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению задач в Северной операционной зоне. ВИДЕО

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность дивизиона речных катеров к выполнению задач в Северной операционной зоне.

Этот дивизион был создан для обеспечения поддержки войск в приречных операционных районах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел по связям с общественностью Командования Объединенных Сил ВС Украины.

"Подразделения речных катеров, находящихся в подчинении сил и средств, выполняющих задачи в Северной операционной зоне, предназначены для контроля водных ресурсов, а также для осуществления маневров силами и войсками на угрожающих направлениях в ходе выполнения боевых задач", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, командиры знают, как готовить и тренеровать подчиненный личный состав и осуществляют это на постоянной основе. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости военные действовали уверенно, слаженно и безупречно.

В частности, на этот раз состоялась тренировка высадки десанта с целью овладения важными районами побережья для содействия войскам, наступающим по другому направлению для уничтожения подразделений противника.

По легенде тренировки, сначала на берег высаживаются передовые отряды, захватывающие определенные рубежи. Следом за ними в быстром темпе высаживается основной десант, высадка которого обеспечивается силами оперативного прикрытия. Они обезвреживают условную противодесантную оборону противника и совершают решительное наступление на берегу.

Смотрите также: Украинские воины провели учения и отработали защиту Киева на случай атаки врага в северной операционной зоне. ВИДЕО

"Одним из основных элементов боевой готовности подразделений является правильное выполнение маневра войсками и силами. Это обусловлено необходимостью угрожающих моментов осуществлять усиление войск на тех или иных направлениях или выполнять их срочное наращивание", - добавляет Наев.

Командующий отметил, что командиры должны умело принимать оперативные решения, которые будут соответствовать сложившейся обстановке, а личный состав должен обладать отличными навыками, чтобы в быстром темпе выходить в заданные районы и осуществлять наращивание.

Сегодняшняя тренировка показала, что личный состав способен выполнять возложенные на него задачи. Но показало и то, над чем будем работать в будущем. Процесс тренировки и подготовка войск происходит постоянно, чтобы обеспечить полную готовность и уверенность в выполнении задач в случае угрозы со стороны противника", – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подразделения северной оперативной зоны в Черниговской области отработали действия на случай возможного нового вторжения оккупантов. ВИДЕО