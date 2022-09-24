Нам нужны немецкие танки. Путь компромисса Путин не понимает, – Порошенко в эфире Deutsche Welle. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире телеканала Deutsche Welle призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины. Он объяснил, что вооружение ВСУ – это и есть кратчайший путь к миру, потому что агрессор понимает только язык силы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Путин идет настолько далеко, насколько ему позволяют. Второе – не доверяйте Путину. Путин в переговорах никогда не сдерживал своего слова. Он понимает только силу, нашу силу. Поэтому сила украинской армии, единство украинского общества и народа, сильная коалиция в мире, которая поддерживает Украину и единство, точно остановит Путина", - подчеркивает Порошенко.

"Вы должны понимать, что чем больше оружия, чем больше боеприпасов вы снабжаете, тем короче будет путь к миру. Другого пути не существует, путь компромисса Путин не понимает", - сказал Порошенко.

"Время дипломатии истекает, и теперь лучший дипломат - украинские Вооруженные Силы, поддерживаемые союзниками. В этой ситуации нам точно нужны немецкие танки, немецкая амуниция, мы очень благодарим за немецкую артиллерию. Пожалуйста, помогите нам спасти вас, помогите нам и Европе. Помогите нам выполнять совместную работу. И давая Украине танки, поддерживая украинские Вооруженные Силы, помогая Украине вы инвестируете в собственную безопасность", - призвал он.