Группа россиян напилась в военкомате после мобилизации в 4 гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию. ВИДЕО

Будущие оккупанты валяются на скамейках во дворе военкомата, не в состоянии подняться на ноги.

Это видео было снято во дворе военкомата в поселке Кавалерово (Приморский край РФ, Дальний Восток), сообщает Цензор.НЕТ.

"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - говорит на видео будущий оккупант.

Расстояние от Кавалерово до Украины – почти 10 тыс. км.

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