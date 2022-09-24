Россия не хочет забирать трупы солдат, поэтому их складывают в вагоны на границе: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВИДЕО
Соответствующее видео обнародовала в твиттере доктор наук по военной политологии Вера Миронова, которая после начала полномасштабного нападения России приехала из Европы в Украину, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это ему не помогло, один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно", – констатирует Миронова.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По словам Путина, призову будут подлежать только находящиеся в запасе граждане, они будут проходить дополнительную подготовку с учетом войны в Украине. Согласно указу, мобилизация начинается уже 21 сентября.
При этом российские захватчики на временно оккупированной Луганской области забирают всех мужчин, которых могут найти.
По России прокатились акции недовольства. Задержанным мужчинам вручают повестки.
Известно, что мужчины массово пытаются уехать из РФ. В частности, в Финляндию и Грузию. В странах ЕС - например, Эстонии, Латвии и Литве - заявляют, что не будут предоставлять убежища убегающим от мобилизации гражданам России.