Мобилизация в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВИДЕО

Будущий оккупант напился на мобилизационном пункте и едва не отправился на войну с Украиной без штанов.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.

Будущие российские военнослужащие помогают пьяному мужчине надеть штаны.

"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - поощряет их женщина.

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