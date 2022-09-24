Мобилизация в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВИДЕО
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Будущий оккупант напился на мобилизационном пункте и едва не отправился на войну с Украиной без штанов.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" – говорит за кадром женский голос.
Будущие российские военнослужащие помогают пьяному мужчине надеть штаны.
"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - поощряет их женщина.