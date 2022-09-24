Инструктор "Азова". История эвакуации из "Азовстали". Подготовка новой бригады. | ЮРИЙ БУТУСОВ. ВИДЕО
11 15020
Инструктора полка "Азов" Георгия Купарашвили ранили в Мариуполе и прооперировали на территории "Азовстали". Затем мужчину вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетами.
Во время боя в Мариуполе Купарашвили дважды ранили внизу живота, перебили седалищный нерв. Мужчину повезли в госпиталь, но на месте выяснилось, что его разбомбили. Тогда медслужба забрала Георгия на "Азовсталь", где его прооперировали. Сейчас он проходит реабилитацию и намерен создать новую бригаду.
Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.