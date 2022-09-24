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Инструктор "Азова". История эвакуации из "Азовстали". Подготовка новой бригады. | ЮРИЙ БУТУСОВ. ВИДЕО

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Инструктора полка "Азов" Георгия Купарашвили ранили в Мариуполе и прооперировали на территории "Азовстали". Затем мужчину вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетами.

Во время боя в Мариуполе Купарашвили дважды ранили внизу живота, перебили седалищный нерв. Мужчину повезли в госпиталь, но на месте выяснилось, что его разбомбили. Тогда медслужба забрала Георгия на "Азовсталь", где его прооперировали. Сейчас он проходит реабилитацию и намерен создать новую бригаду.

Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    А ЗЕ будуть судити за те що завдяки його розмінуванню змогли оточити Маріуполь, чи не на часі
  • Anton 154
    Обман с "эвакуацией" придумали чтобы рейтинг Зеленского не упал с 95% до 90%. У кого есть хоть пара извилин отлично понимали что происходит.
  • 5 копійок
    Після перемоги з нього зліплять крутішого за Черчілля що і не підступишся.
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