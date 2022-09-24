Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина гарантирует сдающимся в плен российским военным, цивилизованное поведение, тайну обстоятельств сдачи в плен и возможность не возвращаться в Россию.

Об этом он заявил в своем вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня я подписал указ о присвоении звания Героя Украины Сергею Сове. Бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Он защищал наше государство – Украину с начала войны в 2014 году, боролся за Пески, за Донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал в Харьковской области.

Сергей Сова отдал свою жизнь за Украину. Все мы видели фотографию его руки с сине-желтыми браслетами на запястье. Он носил их как оберег с 14 года. И эта фотография стала одной из первых из Изюма, с места массового захоронения в лесу, которое было обнаружено, когда оккупанты бежали. Он был настоящим воином и таким отцом, которым можно только гордиться. Вечная память и почет герою!

Вечная слава всем нашим воинам, отдавшим жизнь в боях за наше государство!

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Сегодня я присвоил почетную награду "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам. 1-й отдельной танковой Северской бригаде, 40-й отдельной артиллерийской бригаде, 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

С начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи. Сначала на Черниговском направлении, а сейчас – в самых горячих точках юга и востока нашего государства. За полгода более тысячи тысяч воинов этой бригады отмечены государственными наградами.

Подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают государство в Харьковском направлении и делают это очень храбро и результативно. Доказанные потери русской армии от огня нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет.

57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге нашего государства – освободила ряд населенных пунктов на Херсонщине. А за период полномасштабного вторжения России в 57-й бригаде уже три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды.

Кстати, с момента начала такой награды для наших военных подразделений – а она была начата в мае этого года – уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей Вооруженных Сил Украины, четыре воинские части Государственной пограничной службы, четыре воинские части Нацгвардии. Благодарю вас всех, ребята! Молодцы!

Героизм, мужество наших воинов, стремление к независимости и справедливости, объединившее весь наш народ, не оставляют никаких сомнений, что Украина победит. И что все оккупанты на нашей территории обязательно будут разбиты. Если не убегут. Конечно, это правда.

Еще раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России "могилизацией". Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено.

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Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне.

Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу.

А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло.

Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это.

Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю.

Мы ответим агрессору на все удары – по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем нашим городам и регионам... Мы обязательно освободим всю нашу страну – от Херсона до Луганщины, от Крыма, подчеркиваю до Донетчины.

Мы не позволим оккупанту остаться безнаказанным. Каждый убийца и палач будут привлечены к ответственности за то, что натворил против нас, украинцев.

Вечная слава всем нашим героям!

Слава нашему несокрушимому народу!

Вечная память всем, кто отдал жизнь за нашу маму – за Украину!

Слава Украине!"