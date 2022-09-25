Лавров на Генассамблее ООН назвал Луганскую область "Лаосской", а Запорожскую - "Запорожной". ВИДЕО
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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "Луганскую народную республику" Лаосской, а Запорожскую область – "Запорожной".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider, об этом российский министр заявил во время выступления на Генассамблее ООН.
"Сейчас Запад закатил истерику из-за проходящих в Лаосской, Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожной и Запорожской областях Украины референдумов", - сказал глава МИД страны-оккупанта.
Отметим, Лавров не в первый раз так оговорился. В 2017 году во время пресс-конференции он также назвал "ЛНР" "Лаоской республикой".