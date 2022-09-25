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В Дагестане протестуют против мобилизации: Полиция стреляет в воздух. ВИДЕО

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Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала и протестуют против мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Из села мобилизовали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Отмечается, что полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные неизвестно.

Топ комментарии

  • малюк malyuk
  • Fizko Kyiv
    бізнес-ляді....
  • govtva
    Если Кавказ полыхнет,то было бы неплохо.
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