В Дагестане протестуют против мобилизации: Полиция стреляет в воздух. ВИДЕО

Жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала и протестуют против мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

Из села мобилизовали 110 человек, и люди вышли на акцию, чтобы защитить своих сыновей, братьев и мужей. Отмечается, что полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. Есть ли пострадавшие или задержанные неизвестно.