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Бойцы "Азова" хоронят 6 оккупантов, которых бросило российское командование в Запорожье. ВИДЕО

29 07026
Украинские защитники из полка "Азов" хоронят в Запорожской области российских оккупантов, которых бросило командование.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Кадры были сняты в июле. Российских оккупантов похоронили в посадке. В то же время войска РФ были достаточно близки к этому месту - около 200-300 метров.

Также неподалеку защитники обнаружили унитаз, который российские оккупанты украли у гражданских.

"Мы видим какие-то подразделения "ДНР", есть люди в российской форме", – рассказывает журналист Юрий Бутусов.

Возле тел русских оккупантов также обнаружили советские каски.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    ......
    Поховали москаля край дороги,
    Видно руки, видно ноги, видно роги.

    Поховали москаля, як собаку,
    Видно руки, видно ноги, видно «сраку».

    Поховали москаля у куфайці,
    а у того москаля видно «яйця»
    .....
  • Антип61
    Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. Джерело: https://censor.net/ua/v3369465

    О, і надгробок для орків вже готовий!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    известью ванек присыпали... я подумал хлоркой...
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