Бойцы "Азова" хоронят 6 оккупантов, которых бросило российское командование в Запорожье. ВИДЕО
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Украинские защитники из полка "Азов" хоронят в Запорожской области российских оккупантов, которых бросило командование.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Кадры были сняты в июле. Российских оккупантов похоронили в посадке. В то же время войска РФ были достаточно близки к этому месту - около 200-300 метров.
Также неподалеку защитники обнаружили унитаз, который российские оккупанты украли у гражданских.
"Мы видим какие-то подразделения "ДНР", есть люди в российской форме", – рассказывает журналист Юрий Бутусов.
Возле тел русских оккупантов также обнаружили советские каски.