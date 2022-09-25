Фейковые "референдумы" нужны Путину, чтобы готовить новые территории для атак, - Порошенко. ВИДЕО

Петр Порошенко в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle заявил, что так называемые "референдумы" на временно оккупированных украинских территориях приведут к дальнейшей эскалации российской агрессии против Европы и мира.

Слова Порошенко цитирует "Европейская солидарность", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, это точно не референдум. Нет ни одного голоса от реального человека, потому что невозможно организовать референдум такого масштаба за 48 часов. Нормальный референдум, посмотрите, пожалуйста, опыт Швейцарии, готовится несколько месяцев или даже лет", - отметил Порошенко.

"Во-вторых, я абсолютно уверен, что и Конституционный Суд считает сейчас так же, как это было в отношении Крыма в 2014 году, во времена моего президентства, а именно - это безусловно неконституционно", - напомнил пятый президент.

"В-третьих, это российский трюк, как легитимизировать присутствие своих войск и даже больше – осуществить атаку включительно с возможным ядерным оружием с территории, которую захватил Путин на этом фейковом референдуме", – предостерег Порошенко.

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