Новости Видео

Стрельба в школе Ижевска: 13 погибших, среди них семеро детей (обновлено). ВИДЕО

16 05665
В школе 88 российского Ижевска неизвестный устроил стрельбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают о 9 пострадавших. Есть информация, что стрелок убит.

Позже российские Telegram-каналы сообщили, что погибли пять детей, двое охранников и двое учителей. Пострадали более 20 человек По предварительным данным, стрелок имел два травматических пистолета, переработанные под стрельбу боевыми патронами. Его личность пока не установлена.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур, сообщают российские СМИ. По последним данным, 13 человек погибли, среди них семеро детей. Еще 21 человек получил ранения. Из них 14 – дети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не признает результаты псевдореферендумов на оккупированных украинских территориях, - МИД республики

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykhailo Stepanov
    расія палай, вибухай, здохні!
  • Kiev_Kiev_777
    это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
  • швеллер
    Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости