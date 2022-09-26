Стрельба в школе Ижевска: 13 погибших, среди них семеро детей (обновлено). ВИДЕО

В школе 88 российского Ижевска неизвестный устроил стрельбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети сообщают о 9 пострадавших. Есть информация, что стрелок убит.

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Позже российские Telegram-каналы сообщили, что погибли пять детей, двое охранников и двое учителей. Пострадали более 20 человек По предварительным данным, стрелок имел два травматических пистолета, переработанные под стрельбу боевыми патронами. Его личность пока не установлена.

В Удмуртии объявлен трехдневный траур, сообщают российские СМИ. По последним данным, 13 человек погибли, среди них семеро детей. Еще 21 человек получил ранения. Из них 14 – дети.

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