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Оккупанты отчитываются о 77% явки на "референдуме", а сами с бюллетенями бегают за "избирателями", - Андрющенко. ВИДЕО

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Россияне утверждают, что в оккупированном Мариуполе на псевдореферендуме уже проголосовали более 77% населения.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 - тайна", - написал он в телеграм-канале.

Андрющенко опубликовал видео, на котором оккупант ходит по улицам, разыскивая желающих приобщиться к "голосованию".

"Именно "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает о последствиях отказа", - добавил советник мэра.

Смотрите: Оккупанты продолжают сносить дома в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Amber
    ‼️‼️Запам'ятайте їх!

    Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
    Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
    Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
  • PREDATOR PREDATOR
    Та москалі намалюють любий результат.
  • Mykhailo Stepanov
    цікаво 77% чого?
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