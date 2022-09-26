Оккупанты отчитываются о 77% явки на "референдуме", а сами с бюллетенями бегают за "избирателями", - Андрющенко. ВИДЕО
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Россияне утверждают, что в оккупированном Мариуполе на псевдореферендуме уже проголосовали более 77% населения.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Предпоследний день циркореферендума. Донецкие гауляйтеры отчитываются о явке более 77 процентов, хотя почему сразу не 102 - тайна", - написал он в телеграм-канале.
Андрющенко опубликовал видео, на котором оккупант ходит по улицам, разыскивая желающих приобщиться к "голосованию".
"Именно "свободное волеизъявление" выглядит так. Поиск и принуждение. Носитель урны автоматом прозрачно намекает о последствиях отказа", - добавил советник мэра.