Рашисты обстреляли Казачью Лопань незадолго до выдачи гумпомощи гражданским: Ранения получили 2 человека. ВИДЕО
Видео обнародовало Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Дергачевской территориальной громады Вячеслава Задоренко, рашисты пытались помешать местным жителям получить гуманитарную помощь.
Незадолго до приезда груза оккупанты обстреляли центр Казачьей Лопани. Ранения получили 2 человека.
"Пока люди ждали выдачу гуманитарной помощи враг нанес удар по центру поселка, по скоплению гражданского населения. Ранение в лицо получила двадцатилетняя девушка. Также молодой парень получил сквозное ранение ноги", - отметил он.
На месте обстрела на асфальте остались следы поражения пока неизвестным боеприпасом, а также следы крови.
"Был громкий взрыв, после чего еще несколько. Думаю, что это кассетный боеприпас. Через несколько минут мы услышали крики: мальчик завел девочку сюда. Она была вся в крови: лицо, волосы", - рассказал житель села Александр.
Раненые были эвакуированы военными медиками.
Отмечается, что российские оккупанты периодически осуществляют охоту на места выдачи гуманитарной помощи по всей Харьковщине. Тем временем "гуманитарка" для многих – единственный шанс выжить, ведь далеко не все жители решаются на эвакуацию.