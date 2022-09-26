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Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО

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Украинские военные пилоты сняли свою боевую работу на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.

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Топ комментарии

  • Igor Abolinsh
    Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
  • MausMike
    РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
  • Panda Freeav
    соколята
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