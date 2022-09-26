Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО
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Украинские военные пилоты сняли свою боевую работу на фронте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
соколята