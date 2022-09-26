Боевая работа украинской военной авиации на фронте. ВИДЕО

Украинские военные пилоты сняли свою боевую работу на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделанную с борта вертолета украинские воины опубликовали в соцсети.

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