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Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Facebook-странице бригады.

В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.

По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.

Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев 01

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Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев 02

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Топ комментарии

  • Urs
    тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
  • Hanka Panyanka
    росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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