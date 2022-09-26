Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают на Facebook-странице бригады.
В сообщении отмечается, что оккупанты попали в плен в результате нескольких часов стрелковых боев во время наступательной операции ВСУ в Харьковской области.
По информации украинских военных, росгвардейцы оказывали ожесточенное сопротивление, однако потерпели поражение. Пленным оказали необходимую медицинскую помощь.