Бойцы Сил теробороны Ивано-Франковской области взяли в плен росгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы подразделения 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области во время наступления в Харьковской области захватили в плен военнослужащих Росгвардии.