Николаевские десантники сорвали наступление оккупантов: уничтожили 1 вражеский танк, 2 БМП, 2 ИМР-2 и 1 МТ-ЛБ вместе с экипажами. ВИДЕО

Воины инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины рассказывают, как благодаря грамотно установленным минно-взрывным заграждениям, на одном из участков было сорвано наступление подразделения противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в прессцентре ДШВ.

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"В общей сложности были уничтожены пять единиц боевой и специальной техники российских оккупантов: танк, две боевые машины пехоты, инженерная машина разграждения ИМР-2 и бронетранспортер МТ-ЛБ вместе с экипажами и личным составом. К уничтожению бронетехники техники противника и его десанта также присоединились воины противотанкового подразделения и артиллерии Николаевской бригады ДШИ ВС Украины, проведшие окончательную "демилитаризацию" вражеского подразделения", - говорится в сообщении.

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