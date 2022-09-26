В преддверии убийства военкома в российском Усть-Илимске пропагандист Соловьев предлагал расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ. ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Соловьев предлагает расстреливать ответственных за мобилизацию в РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Соловьев заявил в своем шоу при обсуждении фактов мобилизации непригодных для службы россиян.

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Напомним, что сегодня в Усть-Илимском военкомате Иркутской области РФ "частично мобилизованный" местный житель Руслан Зинин 1998 г.р. несколькими выстрелами в упор застрелил военкома Александра Елисеева. Сначала сообщалось, что тот якобы в тяжелом состоянии – потом стало известно, что он погиб. Очевидцы утверждают, что Зинин выстрелил 3-4 раза. Инцидент произошел в актовом зале военкомата в присутствии многих свидетелей.

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