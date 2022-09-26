В Дагестане приостановили мобилизацию, но протесты продолжаются. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В Дагестане приостановили мобилизацию. Однако протесты в регионе не прекратились.

Об этом сообщает Кавказ.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

В сети опубликован приказ военного комиссара Дагестана о приостановлении мобилизации в регионе. Однако в Махачкале и Хасавюрте сотни людей снова вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной.

Больше всего людей собралось в Махачкале – несколько сотен человек. В ходе протеста началась массовая драка протестующих с полицейскими. СМИ пишут, что около 20 протестующих задержали.

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В митинге в Хасавюрте принимают участие около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, протестующие против них.

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Акция протеста началась и в Нальчике (Кабардино-Балкария). К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько людей будет мобилизовано из республики.

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