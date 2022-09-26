ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ И ПУТИН. Получит ли Россия нового союзника в Риме? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

В Италии – третьей экономике ЕС – только состоялись выборы. Их выиграла ультраправая партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, а также "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони. Джорджия Мэлони еще недавно симпатизировала России и Путину. Но в последние месяцы стала большим поклонником Украины.