Новости Видео

ВЫБОРЫ В ИТАЛИИ И ПУТИН. Получит ли Россия нового союзника в Риме? | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

5 01218
В Италии – третьей экономике ЕС – только состоялись выборы. Их выиграла ультраправая партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони, а также "Лига" Маттео Сальвини и "Forza Italia" Сильвио Берлускони. Джорджия Мэлони еще недавно симпатизировала России и Путину. Но в последние месяцы стала большим поклонником Украины.

Так получит ли Путин союзника в виде Италии? Все, что нужно знать украинцам о выборах в Италии – в интервью международной обозревательницы и главы "Лиги антитраста" Агии Загребельской Богдану Буткевичу в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Мы с Меркель могли бы стать посредниками и попытаться убедить Путина - Берлускони

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Senator 0eaca536
    На содержание Сильвио Берлускони и его фуфлометов путлер потратил 20 ярдов долларов...должок однако...
  • Сергей Шкуропат c952e84b
    Макаронники, как колбасники и лягушатники всегда ************ обслугой сруцькимира в ЕС были. Наши друзья и союзники Польша, страны Балтии, Британия и США.
  • Олександр Васильєв 9c5970be
    ультраправа прокладка буде любити того, кого зараз вигідно
    будь які ультра дуже принципово міняють вектор своєї політики, куди вітер дме
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости