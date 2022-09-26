Удачная охота на российских "Тигров": бойцы ССО уничтожили экипажи трех танков и одну БМП. ВИДЕО

Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области и уничтожили БМП и три танка "Тигр".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Командования Сил специальных операций.

"Воины ССО Украины устроили засаду на противника в лесном массиве Донецкой области. Во время операции боевая группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех "Тигров". После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач", - говорится в сообщении.

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