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Отказников башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова наказали ограничением допуска в туалет. ВИДЕО

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Россияне из башкирского батальона ВС РФ имени Шаймуратова, которые отказываются идти воевать в Украину, наказали ограничением допуска в туалет там угрожают оставить без пищи и воды.

Об этом на видео рассказал один из отказников, передает Цензор.НЕТ.

"После вчерашнего видео нас предупредили, что условия будут еще хуже. С сегодняшнего дня уже сократили походы в туалет. Обещали не давать ни воды, ни еды", - жалуется на видео один из отказников.

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