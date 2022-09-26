Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война, Мобилизация в РФ

Попытки россиян наступать на Донбассе войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Зеленского.

"Несмотря на очевидную нелепость войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.

Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат.

Когда видим это, когда видим эти наступления, в очередной раз убеждаемся, что российская мобилизация – откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток "пушечного мяса". Иного смысла в российской мобилизации нет.

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Они почувствовали, что проиграют, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших.

К сожалению, российское общество пока не осознает всей жестокости российской власти по отношению к своему же народу. Но мы должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного – права на жизнь.

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