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Российские силовики изнасиловали и избили активиста Камардина за фразу "Слава Киевской Руси". ВИДЕО

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В Москве силовики изнасиловали и избили активиста Артема Камардина, после чего заставили принести извинения на камеру за слова "Слава Киевской Руси".

Об этом пишет "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.

25 сентября Камардин выступал на "Маяковских чтениях" - мероприятии, где поэты читают свои стихи у памятника Владимиру Маяковскому в центре Москвы. Организаторы чтений объявили их "антимобилизационными".

Камардин был задержан днем ​​26 сентября в квартире вместе с Александрой Поповой (его девушкой) и Александром Менюковым. Полиция не пустила туда адвоката, сославшись на то, что проводится осмотр помещения. Из квартиры Попову и Камардина вывели в наручниках, Менюкова – без наручников. Всех активистов повезли в Следственный отдел Тверского района.

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Силовики "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель". Они записали на видео изнасилование Артема и показывали его Александре Поповой. Камардин по-прежнему в полиции.

Попова рассказала, что силовики издевались над ней.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали изнасилованием впятером", - сообщила она.

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Топ комментарии

  • Anton Sinelnyk 40c9e186
    в целом ничего особенного. Обычный день на россии
  • corporal Akkerman
    Гестапо 2.0
  • Перехватчик
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