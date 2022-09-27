Российские силовики изнасиловали и избили активиста Камардина за фразу "Слава Киевской Руси". ВИДЕО

В Москве силовики изнасиловали и избили активиста Артема Камардина, после чего заставили принести извинения на камеру за слова "Слава Киевской Руси".

Об этом пишет "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.

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25 сентября Камардин выступал на "Маяковских чтениях" - мероприятии, где поэты читают свои стихи у памятника Владимиру Маяковскому в центре Москвы. Организаторы чтений объявили их "антимобилизационными".

Камардин был задержан днем ​​26 сентября в квартире вместе с Александрой Поповой (его девушкой) и Александром Менюковым. Полиция не пустила туда адвоката, сославшись на то, что проводится осмотр помещения. Из квартиры Попову и Камардина вывели в наручниках, Менюкова – без наручников. Всех активистов повезли в Следственный отдел Тверского района.

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Силовики "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель". Они записали на видео изнасилование Артема и показывали его Александре Поповой. Камардин по-прежнему в полиции.

Попова рассказала, что силовики издевались над ней.

"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали изнасилованием впятером", - сообщила она.

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