Российские силовики изнасиловали и избили активиста Камардина за фразу "Слава Киевской Руси". ВИДЕО
Об этом пишет "Новая Газета. Европа", передает Цензор.НЕТ.
25 сентября Камардин выступал на "Маяковских чтениях" - мероприятии, где поэты читают свои стихи у памятника Владимиру Маяковскому в центре Москвы. Организаторы чтений объявили их "антимобилизационными".
Камардин был задержан днем 26 сентября в квартире вместе с Александрой Поповой (его девушкой) и Александром Менюковым. Полиция не пустила туда адвоката, сославшись на то, что проводится осмотр помещения. Из квартиры Попову и Камардина вывели в наручниках, Менюкова – без наручников. Всех активистов повезли в Следственный отдел Тверского района.
Силовики "очень сильно избили Камардина и засунули ему в анальное отверстие гантель". Они записали на видео изнасилование Артема и показывали его Александре Поповой. Камардин по-прежнему в полиции.
Попова рассказала, что силовики издевались над ней.
"На мне очень много суперклея, потому что силовики приклеивали мне на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, толкали, угрожали изнасилованием впятером", - сообщила она.