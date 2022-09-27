Россия будет бросать мобилизованных туда, где у них разрушается фронт. Прежде всего на Харьковщину, - Бутусов. ВИДЕО
Об этом в эфире НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это никак на изменения обстановки не будет напрямую влиять. Но противник пытается мобилизовать такую массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и сформировать резервы, части второй, которые не будут принимать непосредственное участие в боевых столкновениях. Они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительные силы кадровой армии передислоцировать в Украину. То есть заместить кадровые войска мобилизованными", - отметил журналист.
По словам Бутусова, если говорить об экстренном эффекте от мобилизации, то его в ближайшие дни никто не увидит.
"Но в перспективе, примерно 1-2 месяца, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать свой контингент в Украине и они будут увеличивать его за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных. Конечно, это усложнит украинское наступление, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, может выделить силы для проведения более активных наступательных действий", - пояснил главный редактор Цензор.НЕТ.
Также журналист заявил, что прежде всего командование РФ будет направлять мобилизованных туда, где у них разрушается фронт.
"Это Оскольский участок фронта, Харьковская область. В первую очередь резервы будут идти туда", - добавил Бутусов.