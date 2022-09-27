Россия будет бросать мобилизованных туда, где у них разрушается фронт. Прежде всего на Харьковщину, - Бутусов. ВИДЕО

Эффект от мобилизации в РФ в ближайшие дни заметен не будет. Через 1-2 месяца оккупанты начнут усиливать свою группировку.

Об этом в эфире НВ заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Если они направят сразу какое-то неподготовленное пушечное мясо на фронт, это никак на изменения обстановки не будет напрямую влиять. Но противник пытается мобилизовать такую ​​массу людей, чтобы им хватило не только для того, чтобы экстренным порядком заткнуть дыры на фронте, подпереть свою кадровую армию, но и сформировать резервы, части второй, которые не будут принимать непосредственное участие в боевых столкновениях. Они хотят с помощью этих мобилизованных дополнительные силы кадровой армии передислоцировать в Украину. То есть заместить кадровые войска мобилизованными", - отметил журналист.

По словам Бутусова, если говорить об экстренном эффекте от мобилизации, то его в ближайшие дни никто не увидит.

"Но в перспективе, примерно 1-2 месяца, противник начнет усиливать свою группировку, увеличивать свой контингент в Украине и они будут увеличивать его за счет увеличения численности кадровых войск, мобилизованных. Конечно, это усложнит украинское наступление, а со временем, если противник сможет вооружить эти резервы, может выделить силы для проведения более активных наступательных действий", - пояснил главный редактор Цензор.НЕТ.

Также журналист заявил, что прежде всего командование РФ будет направлять мобилизованных туда, где у них разрушается фронт.

"Это Оскольский участок фронта, Харьковская область. В первую очередь резервы будут идти туда", - добавил Бутусов.

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