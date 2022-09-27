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Мобилизованный из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВИДЕО

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Мобилизованный россиянин из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой другие мобилизованные пытаются помочь мужчине, опубликована в соцсетях.

"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пишет автор публикации в сообщении к видео.

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Топ комментарии

  • Ничіпір Серветник
    ще мінус один. гарно але мало
  • Ніка Ніка
    І це вони ще нічого не починали
  • Kare Resa
    Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
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