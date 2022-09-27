Мобилизованный из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВИДЕО
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Мобилизованный россиянин из Кабардино-Балкарской Республики РФ умер прямо на плацу воинской части
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой другие мобилизованные пытаются помочь мужчине, опубликована в соцсетях.
"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пишет автор публикации в сообщении к видео.