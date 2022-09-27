Спасение жизни в бою медиками 3-й БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады. ВИДЕО 18+

Медики 3-й БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады сняли фрагмент своей работы в боевых условиях.

Видеозапись, на которой военные врачи оказывают помощь раненым украинским воинам, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и призвал собрать средства, чтобы купить автомобили для подразделения.

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"Боевые медики одного из самых боеспособных наших подразделений – 3-е БТГР 80-й десантно-штурмовой бригады сняли это видео своей работы на фронте. Им нужна помощь в приобретении новых машин для спасения жизней настоящих героев. У батальона поразительный путь успешных сражений с россиянами - Каховка, Баштанка, Белогоровка, Верхнекаменское, и после всего этого они сыграли очень важную роль в Балаклейском прорыве, максимально стремительно ударили по тылам врага, вышли на коммуникации,и продолжают бить российских оккупантов сейчас. Никто кроме нас не сможет помочь нашим десантникам. Спасибо вам за нашу защиту Юрий Бондарь!", - пишет Бутусов в комментарии к видео и публикует реквизины для помощи фронтовым медикам.

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