Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО
32 34365
В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский воин, пока поет, все время держит пленного на прицеле автомата. Тот самостоятельно идет, ковыляя. Очевидно, имеет не критическое ранение в ногу.
"Файна пісня. Нє?", - спрашивает боец пленного и получает утвердительный ответ.