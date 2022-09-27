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Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский воин, пока поет, все время держит пленного на прицеле автомата. Тот самостоятельно идет, ковыляя. Очевидно, имеет не критическое ранение в ногу.

"Файна пісня. Нє?", - спрашивает боец пленного и получает утвердительный ответ.

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Топ комментарии

  • Татьяна Ежова
    Скільки правди в рядках цієї пісні... дякую воїне !
  • Анатолий К 65c6a92d
    Нація відроджується попри зграйку малоросів при владі. Це дуже добре, є майбутнє України і ми це майбутне захистимо разом!
  • Дмитрий Величко f50a5c94
    Слава ЗСУ!!!
    Слава Україні!!!

    ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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