Украинский воин ведет пленного оккупанта и поет песню о воинах УПА: "Файна пісня?". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой украинский воин ведет пленного и поет песню о воинах УПА "Йшли селом партизани", авторства поэта Ярослава Нудика и композитора Сергея Самолюка.