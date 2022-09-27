Морские пехотинцы за прошедшие сутки уничтожили 2 вражеских танка, гаубицу "Мста - С" и 2 склада с боеприпасами, - ВМС. ВИДЕО
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26 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Как отмечается, артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 2 танка, самоходную гаубицу "Мста - С", 2 боевые бронированные машины и 2 склада с боеприпасами.
Окончательные потери врага уточняются.