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Ракета российского ЗРГК "Панцирь-С1" пошла по "непредсказуемой траектории" и попала в оккупанта, снимавшего пуск. ВИДЕО

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Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК "Панцирь-С1", полетела за "непредсказуемой траекторией" и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись "дружественного огня" опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Какая справедливая ракета!
  • V 2af7597c
    стакановец

    @alkachka1

    ·

    13h

    Мозг не сломайте: "Весь коллективный Запад и НАТО напали на Россию, на территории суверенной Украины, где мирно стояли наши войска оккупировавшие территорию Украины, с целью присоединения этих территорий к РФ путём референдума среди оставшихся в живых, после наших бомбёжек"
  • mrSmith
    Рідкісного везіння кацап...
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