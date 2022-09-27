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Нацгвардейцы "демилитаризовали" и взяли в плен 15 оккупантов, среди которых два майора. ВИДЕО

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Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

НГУ опубликовала видео перестрелки, а затем взятие в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.

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Топ комментарии

  • Kiev_Kiev_777
    Файно !
  • Тетяна Тать
    а говорили шо у них с офицерами проблемы
    вон на 13 солдат аж 2 майора.
    это как это?
  • Марина Кравець
    там майорам мабудь років по 25..
    то раніш не було офіцерів, тепер в них немає рядових..прискорений курс
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