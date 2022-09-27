Нацгвардейцы "демилитаризовали" и взяли в плен 15 оккупантов, среди которых два майора. ВИДЕО
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Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НГУ.
"Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от российских оккупантов", - говорится в сообщении.
НГУ опубликовала видео перестрелки, а затем взятие в плен российских оккупантов, снятое одним из бойцов.