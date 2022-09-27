Нацгвардейцы "демилитаризовали" и взяли в плен 15 оккупантов, среди которых два майора. ВИДЕО

Во время контрнаступления на Изюмском направлении военнослужащие Национальной гвардии "демилитаризовали" и взяли в плен 15 военных РФ, среди которых два майора.