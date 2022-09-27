Новости Видео • Война, Мобилизация в РФ

"Нас разъеб#ли сильно. 8 человек уехали без ног, без рук": оккупант просит отца уклониться от мобилизации, чтобы не попасть на войну. АУДИО

18 28446
Военнослужащий РФ рассказывает отцу об окружении украинскими войсками и просит его уклониться от мобилизации.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта с отцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Во время разговора захватчик заявил, что украинские защитники наносят урон оккупантам.

"Нас разъ#бали очень сильно. 8 человек поехали в госпиталь без ног, без рук. 8 человек забрали вчера. Неизвестно, что происходит, потому что по рации говорят, что мы то ли в кругу, то ли хрен знает где", – говорит военный РФ.

Также он советует отцу "не потыкаться" в Украину и избегать мобилизации.

Читайте также: Рашисты подвели "итоги" псевдореферендумов еще в начале сентября, - СБУ. АУДИО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Кордон Орди з Грузією
  • Павло ШОвте
    А вы что, правда за 20 лет всех этих «можем повторить» и «деды воевали» не догадывались, что «повторять» и «воевать» будут вами?
  • AbOriginal_UA
    Кива ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости