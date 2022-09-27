Зеленский главе МИД Франции Колонне: Мы ожидаем четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

Президент заявил, что ожидает четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы, которые она проводит на оккупированных территориях Украины.

"О псевдореферендумах, которые проводит РФ под дулами оружия. И реакция на это должна быть не на словах. Мы ожидаем как четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ, так и отдельных сигналов - что будет, если РФ признает эти псевдореферендумы, а также что страны НАТО должны сделать и показать всему миру, что они обеспечивают безопасность любому государству на европейском континенте", - заявил Зеленский.