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Зеленский главе МИД Франции Колонне: Мы ожидаем четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

Президент заявил, что ожидает четких санкций ЕС против РФ за псевдореферендумы, которые она проводит на оккупированных территориях Украины.

"О псевдореферендумах, которые проводит РФ под дулами оружия. И реакция на это должна быть не на словах. Мы ожидаем как четких санкций в восьмом санкционном пакете против агрессии РФ, так и отдельных сигналов - что будет, если РФ признает эти псевдореферендумы, а также что страны НАТО должны сделать и показать всему миру, что они обеспечивают безопасность любому государству на европейском континенте", - заявил Зеленский.

Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    А чому Слуги та ОПЗЖ де факто створили коаліцію?
  • Марина Кравець
    після всього, що наворочали Зе і його команда він ще щось очікує?? Вимагає щось..асфальтом би по мордяці йому..
  • Vika Lysenko
    **** кацапо -рашистская Новинский сегодня купил стратегически важные медные рудники‼️ОП дерьмака , кому война , кому мать родна и пособничество террористической банде рашисто
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