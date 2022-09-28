Фарс, который Россия устроила на оккупированной территории, ничего не изменит для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 216-го дня полномасштабной войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Любые преступные действия России ничего не изменят для Украины. Мы признаем Устав ООН, мы признаем базовые принципы сосуществования народов и мы будем действовать и дальше для того, чтобы защитить нормальную жизнь в Украине, Европе и мире. Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и на Херсонщине, и в Запорожской области, и на Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму.

Этот фарс на оккупированной территории нельзя назвать даже имитацией референдумов. Что нарисуют вместо результата, мы знали заранее. Вроде бы явку, вроде проценты. Даже разведке не нужно было особенно стараться. Согласованные цифры для этого фарса были брошены в СМИ. Россия даже не прячется.

Единственный рациональный ответ на такую ​​дерзость оккупанта – еще больше поддержки для Украины. И я благодарю наших партнеров, которые подтверждают такую ​​поддержку: оборонную, финансовую, санкционную", - сказал Зеленский.

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