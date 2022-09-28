Женщина встречает украинских воинов во время зачистки от оккупантов Купянска-Узлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента зачистки украинскими воинами Купянска-Узлового и эмоциональной встречи с местной женщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сначала зафиксировано движение украинских пехотинцев на окраине населенного пункта. Затем наши воины двигаются уже по одной из улиц поселка.

"Мои хорошие! Мальчки мои! Где-то и Ромчик наш. Где-то и Богданчик", - со слезами на глазах обнимает бойцов вышедшая им на встречу женщина.

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