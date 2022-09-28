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Женщина встречает украинских воинов во время зачистки от оккупантов Купянска-Узлового: "Мої хороші! Мальчики мої! Десь і Ромчик наш. Десь і Богданчик". ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись фрагмента зачистки украинскими воинами Купянска-Узлового и эмоциональной встречи с местной женщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сначала  зафиксировано движение украинских пехотинцев на окраине населенного пункта. Затем наши воины двигаются уже по одной из улиц поселка.

"Мои хорошие! Мальчки мои! Где-то и Ромчик наш. Где-то и Богданчик", - со слезами на глазах обнимает бойцов вышедшая им на встречу женщина.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Тут не має коментів,сльози і турбота про захист країни. Осінь, дощ. Бережіть себе
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ради такого вартує жити.
  • Яр Холодний
    У фільмі-епопеї "Визволення" є епізод: Стара жінка при дорозі зустрічає війська І з танка до неї стрибає танкіст: "Мамо! Я вернувся!" Дай бог, щоб таке і ця жінка почула!
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