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Идентифицированы российские омоновцы, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля, - СБУ. ВИДЕО камер наблюдения

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Служба безопасности Украины установила личности еще пятерых рашистов, расстрелявших 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации поселка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что гражданские пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро - получили тяжелые ранения.

Идентифицированы российские омоновцы, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля, - СБУ 01

"По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецкая, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) по Красноярскому краю. Не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться", - рассказали в СБУ.

Национальная полиция опубликовала видео, на котором зафиксированы отдельные преступления омоновцев в Гостомеле.

Следователи установили, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю. В результате расследования получены их учредительные данные и контакты.

Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

"В ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий. В настоящее время пяти захватчикам сообщены о подозрении по ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 438 (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    вонючие сибиряки...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ВСУ освободили Ковшаровку Харьковской области.

  • Vlad Cheh
    Максимально ожидаемо. Мусора не люди. И никакие там не буряты или чеченцы, которые тоже свое получат. Обычная русня.

    И так было всегда. Если на то пошло, то 30 лет назад мусор мог убить человека за кроссовки или куртку. Да, было такое. Задержали человека, который шел домой пьяный (что не нарушает закон, т.к. еще должен быть вид, оскорбляющий человеческое достоинство), убили в отделении и украли кроссовки. Были разгоны митингов, которые сопровождались массовыми изнасилованиями (что в СССР, что на РФ), и это нигде публично не показывалось, только маленькие статьи в википедии.

    Мусор - это тотальной ленивый и никчемный черт, который вообще не умеет ничего полезного делать, только ждет приказа и только по приказу действует, а без приказа вообще ни на что не способен.

    Во всех странах, где были реформы полиции успешные, они начинались с полной 100%-ой зачистки всего личного состава и их увольнению навсегда. Иногда приходилось и второй набор также увольнять. Иначе никак. Мы ОБЯЗАНЫ были сделать это в 2005-ом году. Обязаны, ведь все видели, что тут за мусора и что они, если им дадут такой приказ, стали бы стрелять по людям. Они и сами это подтверждали. Сделали бы это в этом году, сейчас было бы много легче и многого бы не было.
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