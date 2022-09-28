Идентифицированы российские омоновцы, которые расстреливали эвакуационные колонны во время оккупации Гостомеля, - СБУ. ВИДЕО камер наблюдения

Служба безопасности Украины установила личности еще пятерых рашистов, расстрелявших 10 гражданских автомобилей с мирными жителями Гостомеля во время временной оккупации поселка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что гражданские пытались эвакуироваться из зоны боевых действий в направлении Киева. В результате вражеского обстрела погибли пять человек, еще шестеро - получили тяжелые ранения.

"По данным следствия, к совершению преступления причастны подразделения сводного отряда росгвардии из городов Кемерово и Новокузнецкая, а также мобильного отряда особого назначения (больше известного как ОМОН) по Красноярскому краю. Не выполнив задачу кремля по захвату Киева, оккупанты отступили и заняли позиции в Гостомеле. Находясь в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, агрессоры более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться", - рассказали в СБУ.

Национальная полиция опубликовала видео, на котором зафиксированы отдельные преступления омоновцев в Гостомеле.

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Следователи установили, что преступный приказ стрелять по гражданским отдавали командир подразделения омоновцев, его заместитель и представитель командования росгвардии по Красноярскому краю. В результате расследования получены их учредительные данные и контакты.

Кроме того, идентифицированы двое подчиненных, которые собственноручно расстреливали автоколонны.

"В ходе следствия установлены 11 потерпевших и более 40 свидетелей преступления. Также назначено 57 экспертиз и проведено 9 следственных экспериментов, получено видео с камер, расположенных рядом с местом расстрелов, и видеозапись свидетеля событий. В настоящее время пяти захватчикам сообщены о подозрении по ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 438 (нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

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