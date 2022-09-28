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Оккупанты на танке бегут от двух украинских разведчиков из 92-й бригады. ВИДЕО беспилотника

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Два украинских разведчика из 92-й бригады незаметно для врага подошли к стоящему на позиции российскому танку и почти в упор выстрелили во вражескую бронемашину из РПГ-18 "Муха".

Как сообщает Цензор.НЕТ, сразу после выстрела украинские бойцы скрылись с места атаки. Однако, гранатомет еще советской конструкции не нанес критических повреждений вражескому танку. Украинские воины скрылись с места атаки. После этого российская бронемашина тронулась с места и помчалась в противоположную сторону от украинских воинов.

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Alex K 8d0b77c0
    а уявіть, як у самому танку засмерділо
  • Маркиз
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