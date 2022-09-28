Точным выстрелом "Стугны" украинские военные уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Воины отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка точным выстрелом из "Стугны" уничтожили российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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"Очередной рашистский танк превратился в металлолом", - говорится в сообщении.

Украинская "Стугна" стреляет на расстояние до 5 км и прожигает 800 мм вражеской брони кумулятивом. Управлять ею можно дистанционно с укрытия.

"Великолепная вещь! Мы можем себе спрятаться и жечь россиян", - заявил военный с позывным Борода.