Чего ждать от "референдумов" на Херсонщине? – Олег Батурин | Без цензуры на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Что происходит на временно оккупированных территориях Херсона? И как проходят так называемые "референдумы"? Марина Данилюк-Ярмолаева расспросила каховского журналиста Олега Батурина, который прошел российский плен и теперь работает в Центре журналистских расследований.