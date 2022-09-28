Зеленский - россиянам: "Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю". ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 217-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главная наша задача - координация действий с партнерами в ответ на организованные Россией фальшивые референдумы и связанные с ними угрозы. Сейчас не 2014 год. Все все понимают. И обязательно будут действовать.

Провел сегодня целую серию переговоров. Президент Турции Эрдоган, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Канады Трюдо, премьер-министр Великобритании Трасс, генеральный секретарь ООН Гутерриш, президент Европейского Совета Шарль Мишель. Всем благодарен за четкую и недвусмысленную поддержку. Всем спасибо за понимание нашей позиции.

Украина не может и не будет мириться ни с какими попытками России захватить какую-либо часть нашей земли. Еще хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки и лично президента Байдена за новый пакет оборонной поддержки для нашего государства объемом более миллиарда долларов. Это действительно весомо.

Если кто-то там, в России, думает, что они смогут "проскочить" со всем тем, что делают на оккупированной территории, если кто-то там, в России, надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись очередных российских заявлений об аннексии, то они в России ошибаются.

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Что касается ситуации на фронте, нам все понятно. Поэтому повторяю еще раз... Для тех, кто понимает только по-русски.

Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – сражаетесь на СВОИХ улицах за СВОЮ свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-нибудь из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-нибудь банк? За что вы вообще сражаетесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и нашу культуру", - сказал Зеленский.