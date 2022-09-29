Новости Видео • Война

Украинский БТР-4Е с боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожает вражескую станцию Р-330Ж "Житель", двигающуюся по дороге. ВИДЕО беспилотника

27 85134
Экипаж украинского БТР-4Е с новейшим боевым модулем БМ-7 "Парус" уничтожил вражескую станцию Р-330Ж "Житель" на шасси "КамАЗ", которая на скорости двигалась по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную атаку совершили бойцы 92-й бригады в Харьковской области. Уничтоженная станция постановки препятствий принадлежала 200-й дивизии армии РФ. Боевой модуль БМ-7 "Парус" оборудован пушкой ЗТМ-1 калибра 30 миллиметров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 92-й ОМБр затрофеили редкую командно-штабную машину Р-145БМА на базе шасси "Тигр-М". ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • vsbu vsbu
    Не, вже нєжитель, бо їх там нет .нєт
  • Панас Стець
    "житель" в Україні нежитель...
  • Colt
    Апгрейд до уровня "НЕЖИЛЕЦ".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости